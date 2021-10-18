Жителю Бурятии незаконно предоставили в аренду участок земли

После прокурорского вмешательства договор аренды расторгли



Администрации Баргузинского района Бурятии нарушила земельное законодательство.



Как выявила прокурорская проверка, администрация без проведения торгов с гражданином заключила договор аренды земельного участка, расположенного в посёлке Усть-Баргузин. При этом основания для предоставления без проведения торгов участка отсутствовали.



Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, незаконный договор аренды расторгнут, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



