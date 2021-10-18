После прокурорского вмешательства договор аренды расторгли
Администрации Баргузинского района Бурятии нарушила земельное законодательство.
Как выявила прокурорская проверка, администрация без проведения торгов с гражданином заключила договор аренды земельного участка, расположенного в посёлке Усть-Баргузин. При этом основания для предоставления без проведения торгов участка отсутствовали.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, незаконный договор аренды расторгнут, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии незаконно предоставили в аренду участок земли
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