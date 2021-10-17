В Бурятии продолжается рост COVID-19

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За сутки выявили 147 новых больных ковидом



В республике растёт суточный прирост заболевших коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 17 октября, зарегистрировано 60918 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29092) приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявлено 147 новых больных коронавирусом. Ранее сообщалось, что накануне коронавирус выявлен у 139 человек, позавчера - у 124.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 124 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 17 октября число контактных лиц – 9039 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 52 270 человек, в том числе за сутки 119 человек.



В стационарах республики получают лечение 775 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 619. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –37 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято – 775, свободно – 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2311 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1922 человек, в том числе за сутки 4 человека (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 3 чел.).





