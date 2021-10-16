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В центре Улан-Удэ установили мемориальную доску заслуженному врачу

В центре Улан-Удэ установили мемориальную доску заслуженному врачу
Общество,  Фото:minzdrav_03
Эрдыни Раднаев четверть века возглавлял стоматологическую поликлинику №1

15 октября на здании стоматологической поликлиники №1 на Арбате в Улан-Удэ торжественно открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача Российской Федерации и Республики Бурятия, члена Совета Ассоциации стоматологов России, депутата Народного Хурала III созыва, главного внештатного стоматолога городского здравоохранения Эрдыни Раднаева.

Его супруга Лариса Раднаева поблагодарила коллектив поликлиники, министра здравоохранения Бурятии Евгению Лудупову, мэрию города Улан-Удэ за открытие мемориальной доски, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

- Сегодняшнее событие говорит о том, что Эрдыни Очирович навсегда останется в сердцах коллег, друзей и родственников. Он был человеком очень ответственным, честным, преданным выбранному делу. Благодарю всех тех, кто сегодня пришёл, – поделилась Лариса Доржиевна.


Эрдыни Раднаев – уроженец Баргузинского района, после окончания Улюнской средней школы он поступил в Читинский государственный медицинский институт на стоматологический факультет. По направлению работал врачом- стоматологом в стоматологической поликлинике №2 в Улан-Удэ, совмещая с работой на станции скорой медицинской помощи.

Специальность «Стоматология хирургическая» Эрдыни Очирович получил в клинической ординатуре Московского медицинского стоматологического института. После Москвы в 1977 году он вернулся во вторую стоматологическую поликлинику на должность заведующего отделением.

Через 10 лет после активной работы Эрдыни Очирович назначен главным врачом в стоматологическую поликлинику №1, где трудился на посту главного врача 25 лет, с 1987 по 2021 год.

- Я помню творческий азарт и оптимизм Эрдыни Очировича, он сделал очень многое для воспитания нового поколения стоматологов, вложил своё сердце, ум в эту работу. Самое главное, чтобы те начинания бурятской стоматологии, которым положил начало Эрдыни Очирович, продолжались и сегодня, - отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

- Я благодарен, что все стоматологическое сообщество республики, министерство здравоохранения Республики Бурятия, мэрия Улан-Удэ приняли решение увековечить память нашего друга мемориальной доской. Эрдыни Очирович внёс в дело укрепления здоровья нашей республики неоценимый вклад, он постоянно совершенствовал своё мастерство, а пациенты его любили и очень доверяли ему, - рассказал одноклассник Эрдыни Очировича Матвей Гершевич.

мемориальная доска медицина

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