«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Сегодня, 15 октября, Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в Селенгу в Улан-Удэ около 4000 штук подращенной молоди байкальского осетра сверх госзадания.
На выпуске мальков присутствовали Леонид Михайлик, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», и Алексей Кошелев, Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в Улан-Удэ.
Как отметили в «Главрыбводе», молодь подращена на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе. «Навеска молоди около 10 граммов, возраст 116 дней. Река Селенга является естественной средой обитания байкальского осетра», - уточнили здесь.
В Улан-Удэ в Селенгу выпустили 4 тысячи мальков байкальского осетра
Общество, Фото:
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