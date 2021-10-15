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В Улан-Удэ в Селенгу выпустили 4 тысячи мальков байкальского осетра

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Сегодня, 15 октября, Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в Селенгу в Улан-Удэ около 4000 штук подращенной молоди байкальского осетра сверх госзадания.

На выпуске мальков присутствовали Леонид Михайлик, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», и Алексей Кошелев, Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в Улан-Удэ.

Как отметили в «Главрыбводе», молодь подращена на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе. «Навеска молоди около 10 граммов, возраст 116 дней. Река Селенга является естественной средой обитания байкальского осетра», - уточнили здесь.

осетр рыбоводное производство Селенга Байкал

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