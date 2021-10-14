Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год

Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием



В 2022 году в Улан-Удэ планируется строительство нового здания для Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом сегодня сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



На данный момент медико-техническое задание уже согласовано. В ближайшее время начнётся проектирование объекта. Строительство больницы обойдётся примерно в 4 млрд.



- По сумме, это порядка четырёх миллиардов рублей, она может корректироваться, диапазон 4-4,5 миллиардов. Более точно будет понятно, когда проектирование будет сделано. Строиться больница будет рядом со старым зданием, - рассказал Антон Виноградов.



