Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию

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Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону



Группа Маркуса Крамера, в которой тренируется спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова, начала тренировочный сбор в австрийском Рамзау. Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону 2021-2022, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.



Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финском городе Рука и завершится в середине марта финалом Кубка мира в Тюмени. Отбор в состав сборной России пройдёт по итогам контрольных тренировок, которые состоятся в Финляндии.



- Отбор через контрольные старты стал для нас уже традиционным. Я пока не знаю, будет ли он проходить в рамках стартов, которые будут проводить финны, либо мы всё организуем самостоятельно, - цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе ТАСС.



Между этапами Кубка мира российским лыжникам предстоит побороться за олимпийские медали в Пекине. XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.





