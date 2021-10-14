В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»

К участию приглашаются молодые люди от 24 лет
Стартовал приём заявок на конкурс «Мистер Бурятия» (16+). По словам директор конкурса Наталии Быкова, которая также является директором конкурса «Миссис Бурятия», это абсолютно новый формат конкурса в Улан-Удэ: «Такого ещё не было, но теперь будет!».
- Конкурс направлен на пропаганду мужественности, ответственности, силы мужского духа и характера у мужчин. Основная цель конкурса – это создание идеологии в общественной среде – образа мужчины, успешно реализующего себя в профессии, общественной жизни, спорте, политике, творчестве, бизнесе и семье. Участники своим примером смогут показать открыто миру мужчин с активной жизненной и семейной позиции, с современными и позитивными духовными ценностями: здоровый образ жизни, гармоничное развитии личности, стремление к духовному и физическому совершенству, патриотические настроения. А также помочь в воспитании в обществе правильного восприятия образа мужской красоты, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремлённость и мужественность, - пояснила «Байкал-Daily» Наталия Быкова.
В конкурсе смогут принять участие абсолютно любые мужчины в возрасте от 24 лет и старше, желательно иметь привлекательные внешние данные, обладать непринуждённостью в общение, обаяние, наличие творческих способностей или талантов, культура речи.
Конкурс будет проходить в несколько этапов, и кроме личного первенства будет и командное соревнование. Они померятся физической силой, своими кулинарными способностями, сыграют в футбол, померятся силами на картинг арене и другое, финальным испытанием будет командная игра в пейнтбол, с захватом флага у соперника.
- У каждой команды будет очень крутой наставник, мотиватор, который поможет его команде уверенными шагами идти вперёд, сплачивая абсолютно незнакомых людей в одну мощную команду, идущую к общей поставленной цели, - добавила Наталия.
Параллельно с этапами будет идти подготовка к финальному шоу с хореографом конкурса. Будет две профессиональные фотосессии, обязательно интернет-голосование в аккаунте конкурса. По словам организаторов, конкурс будет очень ярким, насыщенным, мужским, с новыми знакомствами и покорением новых вершин.
Заявки принимают до 3 ноября. А 6 ноября состоится кастинг-встреча, с 7 ноября уже состоится первый этап конкурса. Подготовка к финалу займёт полтора месяца, финал пройдёт 18 декабря, на котором назовут имя «Мистера Бурятии -2021».
- Шанс есть у каждого, и терять этот шанс не нужно, а нужно подавать заявку на конкурс, участвовать, идти и побеждать! - заключила Наталия.
Заявки принимаются на сайте конкурса.
Впервые в Бурятии конкурс на самого крутого и красивого парня «Мистер Бурятия» состоялся 3 октября 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся второй такой конкурс. Тогда титул «Мистер Бурятия» завоевал танцор Айхан Шинжин, звание Вице-мистер получил Андрей Балтуев.
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину заключили под домашний арест
Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону
Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструменах
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
Турнир проходил без зрителей
Движение возобновлено в штатном режиме с 13.18
Перепись можно пройти на портале госуслуг
Уголовные дела переданы в суд
Инцидент произошёл сегодня ночью
Движение приостановлено из-за дорожной аварии
Мужчина написал письмо в адрес руководства
За всё время работы мобильных групп проверено свыше 6,5 тысяч транспортных средств
В регионе проходила операция «Мак-2021»
Теперь музыкальная группа сможет давать концерты