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В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»

В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
Общество,  Фото:pexels.com
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет

Стартовал приём заявок на конкурс «Мистер Бурятия» (16+). По словам директор конкурса Наталии Быкова, которая также является директором конкурса «Миссис Бурятия», это абсолютно новый формат конкурса в Улан-Удэ: «Такого ещё не было, но теперь будет!».

- Конкурс направлен на пропаганду мужественности, ответственности, силы мужского духа и характера у мужчин. Основная цель конкурса – это создание идеологии в общественной среде – образа мужчины, успешно реализующего себя в профессии, общественной жизни, спорте, политике, творчестве, бизнесе и семье. Участники своим примером смогут показать открыто миру мужчин с активной жизненной и семейной позиции, с современными и позитивными духовными ценностями: здоровый образ жизни, гармоничное развитии личности, стремление к духовному и физическому совершенству, патриотические настроения. А также помочь в воспитании в обществе правильного восприятия образа мужской красоты, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремлённость и мужественность, - пояснила «Байкал-Daily» Наталия Быкова.

В конкурсе смогут принять участие абсолютно любые мужчины в возрасте от 24 лет и старше, желательно иметь привлекательные внешние данные, обладать непринуждённостью в общение, обаяние, наличие творческих способностей или талантов, культура речи.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, и кроме личного первенства будет и командное соревнование. Они померятся физической силой, своими кулинарными способностями, сыграют в футбол, померятся силами на картинг арене и другое, финальным испытанием будет командная игра в пейнтбол, с захватом флага у соперника.

- У каждой команды будет очень крутой наставник, мотиватор, который поможет его команде уверенными шагами идти вперёд, сплачивая абсолютно незнакомых людей в одну мощную команду, идущую к общей поставленной цели, - добавила Наталия.

Параллельно с этапами будет идти подготовка к финальному шоу с хореографом конкурса. Будет две профессиональные фотосессии, обязательно интернет-голосование в аккаунте конкурса. По словам организаторов, конкурс будет очень ярким, насыщенным, мужским, с новыми знакомствами и покорением новых вершин.

Заявки принимают до 3 ноября. А 6 ноября состоится кастинг-встреча, с 7 ноября уже состоится первый этап конкурса. Подготовка к финалу займёт полтора месяца, финал пройдёт 18 декабря, на котором назовут имя «Мистера Бурятии -2021».

- Шанс есть у каждого, и терять этот шанс не нужно, а нужно подавать заявку на конкурс, участвовать, идти и побеждать! - заключила Наталия.

Заявки принимаются на сайте конкурса.

Впервые в Бурятии конкурс на самого крутого и красивого парня «Мистер Бурятия» состоялся 3 октября 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся второй такой конкурс. Тогда титул «Мистер Бурятия» завоевал танцор Айхан Шинжин, звание Вице-мистер получил Андрей Балтуев.
конкурс красоты

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