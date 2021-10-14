Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
В шоу «Открытый микрофон» (16+) на ТНТ начинается долгожданный этап «Дуэли». Каждый выход на сцену может оказаться последним, поэтому комики приготовили для новых выступлений лучшие материалы, с которыми им помогли их наставники: Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров.
Речь идёт о выходе уже в четвертьфинал. В эфире передачи выступит 25-летний Артем Рогов, молодой человек представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток.
Молодой человек уже не первый раз участвует в проекте. В прошлом году он также дошёл до этапа «Дуэли», но на нём, увы, и остановился. Что будет сейчас – покажет пятничный эфир.
Выпуск проекта «Открытый микрофон» с Артёмом Роговым покажут в пятницу, 15 октября, в 23.00 на ТНТ.
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество, Фото:
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