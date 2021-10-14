 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество,  Фото:скриншот
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток

В шоу «Открытый микрофон» (16+) на ТНТ начинается долгожданный этап «Дуэли». Каждый выход на сцену может оказаться последним, поэтому комики приготовили для новых выступлений лучшие материалы, с которыми им помогли их наставники: Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров.

Речь идёт о выходе уже в четвертьфинал. В эфире передачи выступит 25-летний Артем Рогов, молодой человек представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток.

Молодой человек уже не первый раз участвует в проекте. В прошлом году он также дошёл до этапа «Дуэли», но на нём, увы, и остановился. Что будет сейчас – покажет пятничный эфир.

Выпуск проекта «Открытый микрофон» с Артёмом Роговым покажут в пятницу, 15 октября, в 23.00 на ТНТ.



телевидение телешоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Общество, 14.10.2021
Мужчину заключили под домашний арест 
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Общество, 14.10.2021
Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Общество, 14.10.2021
Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструменах
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
Общество, 14.10.2021
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет 
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество, 14.10.2021
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
На участке трассы «Байкал» Иркутской области восстановили движение
На участке трассы «Байкал» Иркутской области восстановили движение
Общество, 14.10.2021
Движение возобновлено в штатном режиме с 13.18
В Бурятии завтра стартует Всероссийская перепись населения
В Бурятии завтра стартует Всероссийская перепись населения
Общество, 14.10.2021
Перепись можно пройти на портале госуслуг
Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе
Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе
Общество, 14.10.2021
Инцидент произошёл сегодня ночью
Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта
Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта
Общество, 14.10.2021
Мужчина написал письмо в адрес руководства 
В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях
В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях
Общество, 14.10.2021
За всё время работы мобильных групп проверено свыше 6,5 тысяч транспортных средств
В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли
В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли
Общество, 14.10.2021
В регионе проходила операция «Мак-2021»
Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
Общество, 14.10.2021
Теперь музыкальная группа сможет давать концерты 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^