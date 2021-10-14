В Бурятии получила травмы водитель «Тойоты Виш»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Машина женщины опрокинулась



13 октября в Тункинском районе около 11 часов 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Виш», не имеющая права управления, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением: её машина опрокинулась.



Авария произошла вблизи села Охор-Шибирь.



В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в районную больницу. Её автомобиль перемещён на специализированную штрафстоянку, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





