Машина женщины опрокинулась
13 октября в Тункинском районе около 11 часов 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Виш», не имеющая права управления, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением: её машина опрокинулась.
Авария произошла вблизи села Охор-Шибирь.
В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в районную больницу. Её автомобиль перемещён на специализированную штрафстоянку, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии получила травмы водитель «Тойоты Виш»
Общество, Фото:
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