В Бурятии конфисковали почти две тысячи пачек сигарет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Назначено штрафов на 482 тысячи рублей



За 9 месяцев 2021 года проверено 25 субъектов предпринимательства, где продаётся табачная продукция.



- В ходе проверок выявлены нарушения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в части реализации табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от территорий, предназначенных для оказания образовательных услуг, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Проинспектировано 16 690 пачек табачных изделий на соответствие требованиям постановления правительства РФ «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции».



По результатам мероприятий возбуждено 21 дело об административном правонарушении. Назначено штрафов на общую сумму 482 тысячи рублей и конфисковано 1810 пачек табачных изделий.



