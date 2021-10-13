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58% опрошенных в Бурятии не поддерживают введение QR-кодов

58% опрошенных в Бурятии не поддерживают введение QR-кодов
Общество,  Фото:pixabay.com
Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Бурятии, чтобы выяснить, как они относятся к инициативе властей по введению QR-кодов.

Каждый третий (31%) житель Бурятии в целом поддерживает введение QR-кодов и уверен, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. 58% высказались против данной инициативы. 11% затруднились ответить.

Больше всего тех, кто положительно оценивает введение QR-кодов, среди мужчин (36% опрошенных). Женщин, одобряющих противоковидные меры, немного меньше (31%).

- Среди сотрудников компаний поддерживают инициативу введения QR-кода специалисты профессиональной сферы «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%). Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов (70%). В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» за введение QR-кодов выступили 32%, против – 59%, - сообщили в службе исследований hh.ru.

8% жителей Бурятии отметили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию – чаще других такой точки зрения придерживаются молодые соискатели до 25 лет.

Стоит отметить, что 26% жителей Бурятии согласны с тем, что в регионе нужно ввести COVID-free зоны. Причем чем выше возраст респондента, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой.

- Многие соискатели, которые уже поставили прививку от коронавируса, указывают данный факт в резюме, так как считают его важным преимуществом при трудоустройстве. И в некоторых ситуациях это действительно так: компании из отраслей, где работникам приходится активно взаимодействовать с большим количеством людей (например, ритейл, банки, рестораны и так далее), всё чаще обращают внимание на наличие прививки или готовность кандидата вакцинироваться, - добавляет Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.
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