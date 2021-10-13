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В Бурятии строительство нового моста через Витим примерно обойдётся в 1 млрд

В Бурятии строительство нового моста через Витим примерно обойдётся в 1 млрд
Общество,  Фото:скриншот
Нынешний старый мост называют «самым опасным в России»

В Бурятии рассказали о ситуации с опасным мостом через реку Витим на границе республики и Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», 565-метровый Витимский мост был построен в начале 1980-х годов во времена строительства Байкало-Амурской магистрали как временный. После сооружения постоянного железнодорожного моста через Витим его подожгли. Однако металлическая основа старого моста осталась. На балки были постелены шпалы, единственный на многие сотни километров переход через реку использовался местными жителями и участниками экспедиций. В интернете его называют одним из самых опасных мостов в мире и самым опасным в России, отмечала Газета.ру.

В минтрансе Бурятии отметили, что указанный мост через Витим не стоит ни у кого на балансе. Мост признан аварийным, эксплуатация запрещена.

- В 2020 году начата процедура оформления автомобильной дороги от поворота на автомобильной дороге Таксимо – Усть - Муя до реки Витим и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на данной автодороге, в муниципальную собственность МО «Муйский район». В 2021 году в бюджете муниципального образования заложены финансовые средства на оформление технической документации для постановки на учёт как бесхозяйное недвижимое имущество в управлении Росреестра по Республике Бурятия и подачи заявления в суд с иском о признании муниципальной собственности на бесхозное имущество по истечении года со дня поставки объекта на учёт, - сообщили в министерстве.

Ориентировочная стоимость разработки проектной и рабочей документации 100,0 млн рублей. Предварительная стоимость строительства нового моста через реку Витим составляет 1 млрд руб.

- Работы по восстановлению моста через реку Витим включены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Республики Бурятия, в мероприятия на 2022-2024 годы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в предаварийном и аварийном техническом состоянии искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета в рамках НП «БКД» ФП «Мосты и путепроводы», - продолжили здесь.

Также в министерстве рассказали, что мост через реку Витим, построен в 1981 году на технологической автодороге Байкало-Амурской магистрали по временной схеме (временные металлические опоры, металлические пролетные строения, деревянная проезжая часть). В 1989 году был введён в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост.

Мост находится на границе двух регионов Забайкальского края и Республики Бурятия в 65 км восточнее посёлка Таксимо Муйского района. Он соединяет через реку Витим Бурятию и поселок Куанда Каларского района Забайкальского края.


мосты

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