







565-метровый Витимский мост был построен в начале 1980-х годов во времена строительства Байкало-Амурской магистрали как временный. После сооружения постоянного железнодорожного моста через Витим его подожгли. Сообщалось, что посёлок Куанда отрезан с обеих сторон, и теперь осталось только железнодорожное сообщение.



Однако металлическая основа старого моста осталась. На балки были постелены шпалы, единственный на многие сотни километров переход через реку использовался местными жителями и участниками экспедиций, в интернете его называют одним из самых опасных мостов в мире и самым опасным в России, сообщает Газета.ру.

Житель Бурятии проехал по одному из самых опасных мостов в России. Таким называется мост через реку Витим на границе Бурятии и Забайкальского края, ведёт он в посёлок Куанда.Этим летом житель посёлка Таксимо Алексей Лубенец с рабочей поездкой отправился в соседний регион, дорога пролегала как раз через эту переправу. Свою поездку мужчина снял на видео.- В 2018 году на этом мосту водой смыло опору, но люди на свой страх и риск продолжают по нему перебираться на другую сторону берега, - подписал Алексей видеокадры.В 4-минутном ролике показаны разрушенное деревянное основание, по которому не спеша едет грузовой автомобиль. Видеоряд сопровождается ремиксом на песню Виктора Цоя «Группа крови».