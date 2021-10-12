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В Улан-Удэ прошла проверка после инцидента в трамвае

В Улан-Удэ прошла проверка после инцидента в трамвае
Общество,  Фото:скриншот
Изучены записи с видеорегистратора, взяты объяснительные с водителя трамвая и кондуктора

В МУП «Управление трамвая» провели служебную проверку по факту зажатия дверьми ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнка в социальной сети возмутилась действиями сотрудников трамвая. Женщина рассказала, что при её выходе из транспорта с двумя детьми двери начали закрываться, и ребёнка, находившегося на её руках, «зацепило дверью и начало тащить». Позже им снова открыли дверь, и семья смогла выйти. 

- 11 октября в сети Интернет распространилась публикация о том, что 7 октября дверью трамвая был зажат ребёнок. По данному факту на предприятии была инициирована служебная проверка, в ходе которой были изучены записи с видеорегистратора, взяты объяснительные с водителя трамвая и кондуктора, - отметили в Управлении трамвая.

Здесь добавили, что анализ записи наружного видеорегистратора показал, что посадка-высадка на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор» была полностью завершена (на остановочном пункте не осталось людей). Водитель проводит контроль над посадкой и высадкой пассажиров в боковое зеркало заднего вида. Убедившись в завершении посадки и высадки, а также безопасности движения, водитель закрыл двери и продолжил движение трамвая.

- При этом, как видно на видео №1, водитель трамвая в зеркало заднего вида действительно убедился в завершении пассажирами посадки-высадки и после чего подал команду на закрытие двери. При этом, увидеть выход пассажиров в салонное зеркало также не было возможности из-за стоящих пассажиров. В действиях водителя нарушений не выявлено, - сообщили в управлении.

Согласно второму видео, пассажир с маленькими детьми выходил в последнюю дверь.

- При этом действительно не заблаговременно начал движение в сторону выхода. В каждом вагоне работает автоинформатор, который предупреждает о закрытии дверей. Если пассажир не успевает покинуть вагон, необходимо громко предупредить об этом водителя или кондуктора, а не пытаться выйти в закрывающуюся дверь, - продолжили на предприятии.

«Также обращаем внимание, что для пассажиров с детьми, инвалидов, пожилых людей предусмотрены места на передней площадке в начале салона. Сделано это специально для людей, которым требуется больше времени для посадки-высадки. Осуществлять посадку и высадку необходимо именно в первую дверь, для обеспечения максимального контроля со стороны водителя трамвая», - напомнили специалисты.

В этом же случае предприятие приносит извинения пассажиру за причинённый испуг, но также просит пассажиров готовиться к выходу заблаговременно, держаться за поручни во время движения трамвая.

В аккаунте предприятия размещены записи с видеорегистратора. 

трамвай

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