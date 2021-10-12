Назначена судебно-медицинская экспертиза
Днём 10 октября в лесу возле АЗС на улице Мокрова в Улан-Удэ было обнаружено тело 12-летнего подростка. Рядом с мальчиком найден газовый баллончик для бытовых горелок.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проводиться токсикологическое исследование, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
В Улан-Удэ разбираются в смерти школьника
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