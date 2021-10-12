Опрос провели специалисты онлайн-сервиса
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что в этот период 68,5 процента нашли новые и необычные места для отпуска.
Большинство (80,5 процента) туристов присмотрели впечатляющие локации, которые хотели бы посетить. Многие путешественники, 82,5 процента, наметили нестандартные маршруты. Большей части опрошенных (81 процент) уже удалось воплотить планы в жизнь. При этом 79 процентов хотели бы повторить такое путешествие.
- В списке мест, которые произвели самое сильное впечатление при поездках в период пандемии, оказались Дагестан, в частности, Сулакский каньон, его указали 12 процентов опрошенных, - говорится в материале РИА Новости.
Каждый десятый съездил зимой на Байкал, а восемь процентов посетили Камчатку и забирались там на вулканы.
За Горный Алтай отдали голоса 7,4 процента путешественников. По пять процентов туристов рассказывали о невероятных впечатлениях при поездке в Карелию и Кижи, а также в Карачаево-Черкесию. Там они побывали на Домбае и в Архызе.
Также довольно часто среди самых удивительных локаций туристы называли природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.
Байкал в тройке самых удивительных мест для путешествий в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В машине мужчин были обнаружены две туши дикого животного, ружья
В нём осуждённые прятали запрещённые предметы
Опрос провели специалисты онлайн-сервиса
Приобрести продукцию можно в разных частях города
Исправительное учреждение посетил лама
Она совершила 15 операций по перечислению денег на электронный кошелёк мошенников
Золото обнаружили на таможне
Конфликт возник из-за старого денежного долга
Заботливая мама оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним
В регионе продолжается рост заболеваемости
Также парень украл из магазина одежду
Здесь показывают ежедневную работу пожарных
За сутки выявили ещё 114 больных коронавирусом
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача
Женщина получила травмы различной степени тяжести