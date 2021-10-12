В Бурятии в ДТП пострадала пенсионерка



Вчера днём в Кяхтинском районе 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2705», следуя со стороны Кяхты в направлении села Унгуркуй не справился с управлением: машина опрокинулась. 63-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести.



За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с пострадавшими.



Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 350 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 10 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



