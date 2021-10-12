Два человека пострадали в аварии в Бурятии



В воскресенье, 10 октября, около девяти часов вечера 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», в 15 км. от села Хамней не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.



В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.

