Два человека пострадали в аварии в Бурятии

Водитель не справился с управлением
В воскресенье, 10 октября, около девяти часов вечера 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093», следуя по автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», в 15 км. от села Хамней не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В регионе продолжается рост заболеваемости
Также парень украл из магазина одежду
Здесь показывают ежедневную работу пожарных
За сутки выявили ещё 114 больных коронавирусом
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача
Женщина получила травмы различной степени тяжести
Водитель не справился с управлением
Роспотребнадзор провёл проверку
Раджану Дымбрылову торжественно встретили в аэропорту
Организатор деятельности находится под домашним арестом
В дело вмешалась прокуратура
Мама девочки обратилась в прокуратуру
Началась подготовка к новому периоду
В районах республики прогнозируется мокрый снег
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения