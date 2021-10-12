В детсаду в Улан-Удэ с кроватями-«нарами» не было штор

Роспотребнадзор провёл проверку
Роспотребнадзором Бурятии совместно с прокуратурой Советского района выявлены нарушения в детском саду детского сада №5 «Хрусталик» в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в паблике «Аноним 03» появились фотографии спальни детей, которые вызвали вопросы у пользователей Сети. Подписчики паблика назвали кровати «нарами» и «местами для гастарбайтеров».
В администрации Улан-Удэ пояснили, что это специальные подиумы – кровати-трансформеры, конструкция которых «подразумевает организованное пространство для сна и игр». Перед сном кровати выдвигаются, а после сна сдвигаются обратно. Опыт был заимствован у детских садов Москвы и Красноярска, отметили в мэрии.
Опубликованная информация стала поводом для проведения проверки.
- В ходе проверки объекта выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе использовались самодельные детские кровати и матрацы, у которых отсутствовали сертификаты качества и безопасности, кроме того, фактическая площадь в игровых комнатах и спальных помещениях, предусмотренная на одного ребёнка, оказалась ниже допустимой нормы. На окнах в спальных помещениях двух групп отсутствовали шторы, что не обеспечивало зашторивание окон во время дневного сна детей. В групповых помещениях также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Для принятия мер информация направлена в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.
7 октября руководителем управления республиканского Роспотребнадзора Сергеем Ханхареевым проведено семинар-совещание в режиме ВКС с руководителями образовательных организаций, в том числе и с заведующими детских садов. На совещании обсуждались вопросы соблюдения всех требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также соблюдения профилактических мер СOVID-19, ОРВИ и гриппа, острых кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях.
Вопросы соблюдения обязательных требований находятся на контроле управления.
В детсаду в Улан-Удэ с кроватями-«нарами» не было штор
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