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В Улан-Удэ у зрителей возникли вопросы к выходу чиновника на сцену

В Улан-Удэ у зрителей возникли вопросы к выходу чиновника на сцену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Публика хотела «искупать в овациях» артистов, но внезапно началось награждение

8 октября в Бурятском театре оперы и балета представили оперу «Кармен» (16+). После постановки прошло награждение артистов. От имени главы республики зампред правительства Бурятии Иван Альхеев поздравил художественного руководителя оперы, народную артистку России Дариму Линховоин с 70-летним юбилеем и вручил правительственную награду «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Ольге Жигмитовой вручена награда «За заслуги перед Республикой Бурятией». Также вручены награды «За заслуги перед Республикой Бурятией» солистке оперы Валентине Цыдыповой, солистке оперы Доржи-Ханде Галсановой, артисту оркестра Сергею Самсонову.

Однако некоторые зрители остались в недоумении, почему после спектакля резко начался процесс награждения: публика хотела отблагодарить любимых артистов, которые выступили в тот вечер, аплодисментами.

- В пятницу ходили на «Кармен». Театр сделал нам подарок, пригласив невыносимо талантливого, до слёз, великолепного и прекрасного Михаила Пирогова. Слушать его вживую - значит ощущать мгновения счастья. Вот именно так я чувствовала. Думаю, и остальные зрители разделяли мой восторг. И вот занавес, артисты только начинают выходить на поклоны, я приготовилась, не щадя ладоней, воздать приглашённой звезде и остальным любимым артистам заслуженные аплодисменты. Но не тут-то было. Внезапно выходит во фраке переодевшийся Эдуард Жагбаев, который, кстати, тоже должен был выйти на поклоны, и объявляет какого-то чиновника. Резко начинается процесс награждения, - пишет преподаватель Бурятского госуниверситета в Facebook.

Далее она отмечает, что зрители ждали, когда к ним выйдет Михаил Пирогов, чтобы отдельно выразить ему своё восхищение.

- Всё понятно, люди заслужили, но почему у нас украли возможность искупать в овациях Михаила Пирогова? Когда он ещё приедет к нам? О нём никто слова даже не сказал. Мне было обидно. Ему тоже, наверняка, это было странно. Боже, как он пел! Мы все ждали, когда он выйдет к нам, чтобы поблагодарить его, выразить восхищение, любовь, но нас этого лишили. Награждения надо проводить на собраниях коллектива, осветить это в СМИ, но утомлять зрителя и портить ему настроение? Зачем? – задаётся вопросом преподаватель вуза.

Пользователи в комментариях согласились с этим мнением. Здесь же пресс-служба оперного театра извинилась за неудобства.

- Театр приносит извинения за доставленные неудобства. В этот день совпали несколько знаменательных событий. Это и выступление прекрасных артистов. Жители республики смогли насладиться выступлением Михаила Пирогова, заслуженного артиста Республики Бурятия, солиста Новосибирского и Красноярского оперных театров. И юбилей художественного руководителя оперы, народной артистки Российской Федерации Даримы Лхасарановны Линховоин, чей вклад в развитие Бурятского театра оперы и балета невозможно переоценить. Артистам, как любым творческим людям, приятно получать награду на глазах у своих любимых зрителей. Для них это особое признание их достижений. Они благодарны, что зрители были рядом в особый для них день, - пояснила специалист пресс-службы театра оперы и балета.




театр оперы и балета

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