На смену солнечной погоде придут осадки
Октябрь балует Бурятию тёплой погодой. В республике стоит настоящая золотая осень с плюсовыми дневными температурами. Вчера, 10 октября, в Улан-Удэ, к примеру, столбик термометра поднимался до +11.
Однако, судя по прогнозу синоптиков, погода ухудшится. Ожидается понижение температуры и осадки.
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября ночью по северу республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По остальной территории преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -5,-10, днём +8,+13, местами +2,+7.
В среду, 13 октября, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, по Прибайкалью до +4, днём +6,+11, местами 0,+5.
В четверг, 14 октября, также прогнозируется дождь, мокрый снег и снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -9,-14, днём +1,+6, местами при осадках до -5.
В Бурятии ухудшится погода
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