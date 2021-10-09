«Ищет лебёдушку свою», - шутят горожане
9 октября в центре Улан-Удэ запечатлели гуляющего на улице гуся. Он находился возле магазина постельных принадлежностей «Лебёдушка», что на улице Борсоева на Виадуке.
Снимок появился в паблике ves_ulan_ude. Автор поста рассказал, что хозяина гуся поблизости не было, так что он, вероятно, потерялся.
Пользователи вовсю шутят по поводу необычного посетителя. «Ищет лебёдушку свою», - написала местная жительница.
Другие комментаторы ей вторят: «На подушки заберут», «Это новый промоутер магазина», «На подушку привезли, да он хитрее оказался», «Паниковский потерял».
Некоторые горожане пожалели птицу, предположив, что её ждёт незавидная участь – либо собаки съедят, либо люди заберут на убой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в 105 квартале Улан-Удэ бегали куропатки.
В Улан-Удэ возле «Лебёдушки» разгуливал гусь
Общество, Фото:
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