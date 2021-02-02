В Улан-Удэ бегали куропатки. Видео

Улан-удэнец заснял на видео в 105 квартале куропаток. На записи видно примерно около 10 птиц, разгуливающих по улице.







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По словам эксперта, куропатки в столице Бурятии – это, в принципе, обычное явление: они обитают преимущественно в пригороде, но иногда залетают в город на зимовку. Пернатых можно было увидеть, к примеру, на Верхней Берёзовке или даже на набережной Селенги.Куропатки относятся к семейству фазановых, подсемействам куропатковых и тетеревиных. У них оседлый образ жизни, неприметный окрас, небольшие размеры и невероятная выносливость в экстремальных условиях.Внешний вид практически у всех куропаток одинаков: это небольшая по размеру птица. Высота их доходит до 35 см, но редко выше. Вес составляет полкилограмма-килограмм. За исключением белых куропаток, весящих до 1800 грамм. Верхнее оперение как правило в серо-коричневой гамме. Может присутствовать узор из черных повторяющихся пятен в области крыльев. У некоторых видов есть шпоры на ногах, у других они отсутствуют.Куропатки ведут наземный образ жизни, питаются преимущественно растительным кормом. Гнездоваться предпочитают на земле, как и многие фазановые. Старательно прячут свои дома в зарослях обильной листвы и кустарниках.