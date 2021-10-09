В Бурятии продолжается рост COVID-19

Суточный прирост заражённых коронавирусом в республике стабильно увеличивается
В Бурятии растёт суточный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки, по данным управления Роспотребнадзора, ковид выявили у 119 человек. Это больше, чем в предыдущие дни.
Для сравнения, вчера заразились 119 человек, позавчера их было 117, до этого 111, 105, 102, 97 и т.д. Вообще же рубеж в 100 заболевших за сутки был преодолён 1 октября, в то время как весь сентябрь ситуация была стабильной, а заболеваемость – ниже этого уровня.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 59 914 случаев заражения COVID-19. Из них 48% (28 754) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 51 360 человек. Накануне победили коронавирус 54 пациента.
Скончались за минувшие сутки ещё трое больных ковидом. Их точный возраст не раскрывается, максимум, что известно – они были старше 65 лет. Отметим, днём ранее было пять летальных исходов, а до этого – шесть смертей.
С начала пандемии от коронавируса умерли 1880 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 632 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Если в последние дни число госпитализированных только увеличивалось, то сегодня рост прекратился. По сравнению со вчерашним днём, таких пациентов стало меньше на четыре.
В отделениях реанимации находятся 67 пациентов (днём ранее было 65). Из них более 60% старше 65 лет. На ИВЛ – 31 больной.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 872 койки: занято – 632, свободно – 240 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,5%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1566 человек. За сутки их стало больше на 59.
Число контактных лиц на сегодня – 3896 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии рассмотрят возможность работы кафе и ресторанов по системе QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Отрабатывать пропускную систему планируется на примере торгового центра «Пионер».
В Бурятии обязательная вакцинация от коронавируса для работников сфер, имеющих постоянный контакт с населением, увеличена с 60 до 80 %.
Темпы вакцинации в республике за последнюю неделю снизились почти в два раза по сравнению с уровнем на начало сентября.
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Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской накануне заявил, что «впереди у нас четвёртая волна». «Но, соблюдая все требования и меры профилактики, мы сможем сбить темпы прироста и сохранить здоровье как свое, так и своих близких», - отметил он.
В Бурятии продолжается рост COVID-19
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