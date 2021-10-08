Темпы вакцинации в Бурятии снизились почти в два раза

Глава Бурятии призывает создать «хороший коллективный иммунитет»



В Бурятии темпы вакцинации за последнюю неделю снизились почти в два раза по сравнению с уровнем на начало сентября. Такие данные были озвучены на оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Для более мягкого прохождения «четвёртой волны» необходимо активизировать кампанию по вакцинации, а также интенсивно проводить ревакцинацию населению, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



По данным на 8 октября, первым компонентом привито 358 710 человек, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции 295 296 человек. За последние сути привито 1451 человек. Ревакцинацию прошли 11 857 человек.



- К сожалению, темпы вакцинации в последнее время значительно сократились. Но ведь именно прививка обезопасит каждого человека от заболевания. Высокий процент привитости, хороший коллективный иммунитет в республике помогут нам мягче пройти «четвёртую волну» заболеваемости, на пороге которой мы стоим. Это в свою очередь, позволит нашему бизнесу работать в полном объёме. Любые ограничительные мероприятия даются нам тяжело. Поэтому лучше и легче всем сейчас поставить прививку, - отмечает глава Бурятии Алексей Цыденов.



Вакцинацию от коронавируса следует пройти ранее не привитым и переболевшим более шести месяцев назад. Ревакцинация проводится привитым более шести месяцев назад.



Пункты вакцинации развернуты в лечебных учреждениях, в торговых центрах и крупных супермаркетах Улан-Удэ. Всего в республике работают 60 пунктов вакцинации.



Мобильные пункты вакцинации:



- ТРЦ Форум, 2 этаж, павильон 15 (пн. – вс.: 10.00-20.00 ч.)

- ТЦ «Мёд», второй этаж (пн. – вс.: 11.00-18.00 ч.)

- ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50) (пн. – пт. 11.00-18.00 ч.)

- ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39Б) (пн. – пт. 11.00-18.00 ч.)

- ТРЦ People's Park (вход со стороны кинотеатра IMAX, ул. Жердева, д. 136/1)

- Сагаан Морин, (пн. – вс., 09.00-21.00)



Для вакцинации необходимо иметь при себе:



- полис ОМС

- СНИЛС

- паспорт



На вакцинацию следует приходить заранее, за 15 минут, для заполнения всех необходимых документов.

