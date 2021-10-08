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Темпы вакцинации в Бурятии снизились почти в два раза

Темпы вакцинации в Бурятии снизились почти в два раза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии призывает создать «хороший коллективный иммунитет»

В Бурятии темпы вакцинации за последнюю неделю снизились почти в два раза по сравнению с уровнем на начало сентября. Такие данные были озвучены на оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Для более мягкого прохождения «четвёртой волны» необходимо активизировать кампанию по вакцинации, а также интенсивно проводить ревакцинацию населению, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным на 8 октября, первым компонентом привито 358 710 человек, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции 295 296 человек. За последние сути привито 1451 человек. Ревакцинацию прошли 11 857 человек.

- К сожалению, темпы вакцинации в последнее время значительно сократились. Но ведь именно прививка обезопасит каждого человека от заболевания. Высокий процент привитости, хороший коллективный иммунитет в республике помогут нам мягче пройти «четвёртую волну» заболеваемости, на пороге которой мы стоим. Это в свою очередь, позволит нашему бизнесу работать в полном объёме. Любые ограничительные мероприятия даются нам тяжело. Поэтому лучше и легче всем сейчас поставить прививку, - отмечает глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вакцинацию от коронавируса следует пройти ранее не привитым и переболевшим более шести месяцев назад. Ревакцинация проводится привитым более шести месяцев назад.

Пункты вакцинации развернуты в лечебных учреждениях, в торговых центрах и крупных супермаркетах Улан-Удэ. Всего в республике работают 60 пунктов вакцинации.

Мобильные пункты вакцинации:

- ТРЦ Форум, 2 этаж, павильон 15 (пн. – вс.: 10.00-20.00 ч.)
- ТЦ «Мёд», второй этаж (пн. – вс.: 11.00-18.00 ч.)
- ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50) (пн. – пт. 11.00-18.00 ч.)
- ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39Б) (пн. – пт. 11.00-18.00 ч.)
- ТРЦ People's Park (вход со стороны кинотеатра IMAX, ул. Жердева, д. 136/1)
- Сагаан Морин, (пн. – вс., 09.00-21.00)

Для вакцинации необходимо иметь при себе:

- полис ОМС
- СНИЛС
- паспорт

На вакцинацию следует приходить заранее, за 15 минут, для заполнения всех необходимых документов.
коронавирус вакцинация

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