Зампред правительства Бурятии: «Впереди у нас четвёртая волна»

Глава Бурятии поручил обратить внимание на организации с небольшой долей привитых
Мобильные группы по профилактике коронавирусной инфекции продолжают выявлять нарушения в организациях Бурятии. За минувшие сутки в республике проверено более 600 организаций. За нарушения антиковидных требований составлено 120 административных протоколов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Кроме того, продолжается контроль за соблюдением противоэпидемических требований в транспорте. Мобильная группа минтранса Бурятии совместно с управлением ГИБДД проверила девять автобусов межмуниципальных маршрутов. Проведены профилактические беседы со 180 пассажирами. За несоблюдение масочного режима составлен один протокол на пассажира.
- С каждым днём ситуация с распространением COVID-19 в республике осложняется. Поэтому с целью контроля соблюдения предпринимателями, руководителями организаций всех профилактических и противоэпидемических требований нами усилена работа мобильных групп. На прошедшем заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, глава Бурятии Алексей Самбуевич дал поручение мобильным группам в первую очередь проверять те организации, где низкий процент привитости от COVID-19. Мы ещё раз убедительно просим наших земляков пройти вакцинацию, вакцинировать своих сотрудников и соблюдать все санитарно-противоэпидемические требования. Впереди у нас четвёртая волна, но, соблюдая все требования и меры профилактики, мы сможем сбить темпы прироста и сохранить здоровье как свое, так и своих близких – отметил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба Пётр Мордовской.
Всего в республике в ежедневном режиме работает 75 мобильных групп, в составе которых работает порядка 200 государственных и муниципальных служащих, полиции, противопожарной службы, эпидемиологической службы.
За несоблюдение ковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.
Зампред правительства Бурятии: «Впереди у нас четвёртая волна»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сегодня состоится прямой эфир в Instagram
На пост главы района претендуют всего два человека
Алексей Цыденов работал в столице неделю
Им стал 45-летний Сергек Хертек
Приказы о назначении подписал Генеральный прокурор России
В закон о Счётной палате Бурятии планируется внести ряд изменений
Нарушения связаны с благоустройством в Багдарине и Маловском
Власть, 05.10.2021
План охвата вакцинацией от ковида взрослого населения увеличили до 80 %
Власть, 04.10.2021
Прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе
Власть, 03.10.2021
Поликлинику строят в Тарбагатае
Власть, 03.10.2021
Ранее было объявлено, что Бурятия обновит инфраструктуру почтовой связи
С 22 сентября управление государственной экспертизы Бурятии полностью перешло к работе в XML-формате
Форум прошёл в 17-й раз по видеосвязи
За сутки мобильные группы проверили почти 300 граждан на соблюдение профилактики коронавируса
Ситуация ухудшилась в Баунтовском районе