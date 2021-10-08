Зампред правительства Бурятии: «Впереди у нас четвёртая волна»

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Глава Бурятии поручил обратить внимание на организации с небольшой долей привитых



Мобильные группы по профилактике коронавирусной инфекции продолжают выявлять нарушения в организациях Бурятии. За минувшие сутки в республике проверено более 600 организаций. За нарушения антиковидных требований составлено 120 административных протоколов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Кроме того, продолжается контроль за соблюдением противоэпидемических требований в транспорте. Мобильная группа минтранса Бурятии совместно с управлением ГИБДД проверила девять автобусов межмуниципальных маршрутов. Проведены профилактические беседы со 180 пассажирами. За несоблюдение масочного режима составлен один протокол на пассажира.



- С каждым днём ситуация с распространением COVID-19 в республике осложняется. Поэтому с целью контроля соблюдения предпринимателями, руководителями организаций всех профилактических и противоэпидемических требований нами усилена работа мобильных групп. На прошедшем заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, глава Бурятии Алексей Самбуевич дал поручение мобильным группам в первую очередь проверять те организации, где низкий процент привитости от COVID-19. Мы ещё раз убедительно просим наших земляков пройти вакцинацию, вакцинировать своих сотрудников и соблюдать все санитарно-противоэпидемические требования. Впереди у нас четвёртая волна, но, соблюдая все требования и меры профилактики, мы сможем сбить темпы прироста и сохранить здоровье как свое, так и своих близких – отметил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба Пётр Мордовской.



Всего в республике в ежедневном режиме работает 75 мобильных групп, в составе которых работает порядка 200 государственных и муниципальных служащих, полиции, противопожарной службы, эпидемиологической службы.



За несоблюдение ковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.



За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.

