Осенний Байкал назвали отличным местом для безлюдных прогулок
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил самые живописные направления для осеннего отдыха. В список попали природные локации, до которых несложно добраться из Центральной России, сообщает издание «Известия».
В список попало и озеро Байкал. В материале оговаривается, что туристы не сильно стремятся сюда осенью.
- Байкал осенью — это не такое популярное место среди туристов. Поэтому это подходящее время года, чтобы прогуляться по безлюдной Листвянке, пройти по Большой Байкальской тропе, провести несколько дней на шаманском Ольхоне и увидеть Кругобайкальскую железную дорогу. Переёет до Иркутска стоит порядка 11 600 рублей, стоимость ночи в отеле — от 2700 рублей на человека, - говорится в публикации.
Также среди направлений, где можно посмотреть на золотую осень - Карелия, Мурманская область, Алтай, Урал, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адыгея, Крым и Калининград.
Байкал вошёл в список живописных направлений для осеннего отдыха
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