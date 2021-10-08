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Байкал вошёл в список живописных направлений для осеннего отдыха

Байкал вошёл в список живописных направлений для осеннего отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осенний Байкал назвали отличным местом для безлюдных прогулок

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил самые живописные направления для осеннего отдыха. В список попали природные локации, до которых несложно добраться из Центральной России, сообщает издание «Известия».

В список попало и озеро Байкал. В материале оговаривается, что туристы не сильно стремятся сюда осенью.

- Байкал осенью — это не такое популярное место среди туристов. Поэтому это подходящее время года, чтобы прогуляться по безлюдной Листвянке, пройти по Большой Байкальской тропе, провести несколько дней на шаманском Ольхоне и увидеть Кругобайкальскую железную дорогу. Переёет до Иркутска стоит порядка 11 600 рублей, стоимость ночи в отеле — от 2700 рублей на человека, - говорится в публикации.

Также среди направлений, где можно посмотреть на золотую осень - Карелия, Мурманская область, Алтай, Урал, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адыгея, Крым и Калининград.
Байкал туризм

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