Байкал вошёл в список живописных направлений для осеннего отдыха

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осенний Байкал назвали отличным местом для безлюдных прогулок



Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил самые живописные направления для осеннего отдыха. В список попали природные локации, до которых несложно добраться из Центральной России, сообщает издание «Известия».



В список попало и озеро Байкал. В материале оговаривается, что туристы не сильно стремятся сюда осенью.



- Байкал осенью — это не такое популярное место среди туристов. Поэтому это подходящее время года, чтобы прогуляться по безлюдной Листвянке, пройти по Большой Байкальской тропе, провести несколько дней на шаманском Ольхоне и увидеть Кругобайкальскую железную дорогу. Переёет до Иркутска стоит порядка 11 600 рублей, стоимость ночи в отеле — от 2700 рублей на человека, - говорится в публикации.



Также среди направлений, где можно посмотреть на золотую осень - Карелия, Мурманская область, Алтай, Урал, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адыгея, Крым и Калининград.

