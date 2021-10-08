В Бурятии школьников заставили стоять на ногах весь урок

«Я так считаю, если сорок минут помогут в учебе (сосредоточиться на уроке - пусть стоят). Не нужно затравливать учителя через жалобы и СМИ, мешать обучению, и так поколение слабое растёт - изнеженное. Учителю видней, каким способом донести учебный материал и привить усидчивость, внимательность и уважение к учителю»,





«За что-то наказал, значит. Но стояние на уроке — это не физическое насилие и вовсе не психологическое. Учителям приходится быть находчивыми теперь»,





«Вполне норм наказание. А главное, в пределах правового поля. И да, по ходу они сами виноваты, раз так накосячили, что аж не готовились к урокам все... Думали - бурятский, и готовиться не надо. Вот и получили»,





«Ну, как так можно издеваться над маленьким детьми? Я считаю, что стояние весь урок на ногах не что иное, как издевательство над детьми. Второй класс, детям по 8 лет. Что от них хотел учитель?! Какой урок они из этого должны получить?! Удивляюсь, что большинство поддерживает учителя, посмотрела бы я, как вы заговорили, когда дело касалось бы ваших детей. Мрак»,





«Закидайте меня тапками, но педагог не прав! Это его вина, что не смог сделать занятия интересными»,





В паблике «Аноним 03» появился пост возмущённого жителя республики о том, что в Сотниковской школе учитель заставил стоять второклашек в течение всего урока.- В Сотниковской школе появились новые методы воспитания детей. Два дня назад учитель бурятского языка заставил второклассников стоять на ногах весь урок, а это 40 минут. После разъяснительной беседы сказал, что дети преувеличивают. Но ведь весь класс говорит одно и то же, что стояли весь урок. В администрации школы никаких комментариев по этому поводу не дают, - говорится в сообщении.Тут же началось бурное обсуждение поста, пользователи разделились во мнениях. Одни не увидели в действиях педагога ничего плохого, другие осудили преподавателя:«Это вы сейчас так просто пишете, потому что это не ваш ребёнок. Вот и рассуждаете, что это нормально и хорошо, молодец, мол, учитель. Если бы ваш ребенок пришёл и сказал, то начался бы кипиш. На словах всегда все дают нужные советы. Сейчас учителя вообще не держат себя в рамках. Сколько случаев было и есть».В министерстве образования и науки республики «Байкал-Daily» пояснили, что в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» использование методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено.- В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ при применении, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, работник может быть уволен по инициативе работодателя. Только должно быть проведено служебное расследование самой школой. Можно инициировать проверку при условии обращения, - прокомментировал Андрей Ляхов, начальник отдела дошкольного и общего образования минобрнауки республики.В министерстве также добавили, что вся информация направлена главе Иволгинского района для принятия мер в пределах его полномочий. Проще говоря, займётся инцидентом районное управление образования.