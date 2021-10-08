В Улан-Удэ построят четыре новые школы

Сразу две школы появятся в 100 кварталах



В Октябрьском районе Улан-Удэ появятся сразу четыре новые школы. Они будут построены в рамках первой очереди государственно-частного партнёрства с ООО «Про Школа», сообщили в пресс-службе администрации города.



В настоящий момент обсуждается строительство школ на 354 места в 103 мкрн, школы на 400 мест в 102 мкрн, школы на 250 мест по улице Жердева – возле школы №19, и школы на 360 мест в мкрн Забайкальский.



Планируется, что строить школы инвестор будет в три волны, сроком до 2024 года.



С прошлого года власти ведут работу по земельным участкам, где предполагается строительство новых зданий. Обсуждаются технические условия и основные параметры участков.

