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Медведи в улан-удэнском музее готовятся к зимней спячке

Медведи в улан-удэнском музее готовятся к зимней спячке
Общество,  Фото:Этнографический музей
Мишек усиленно кормят

Питомцы зоосада Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ начинают готовиться к зиме. Кто-то уже «примеряет зимние шубки» и меняет окрас. А медведей завершается период бодрствования и начинается подготовка к зимней спячке.

- Медведи, несмотря на кажущуюся неповоротливость, очень ловкие и быстрые. Большой лапой они могут с лёгкостью подобрать маленькую ранетку, сорвать ягоду с кустарника, которую очень любят. Перед спячкой медведи охотно едят ягоды, овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь, траву, ранетки, а также мясные деликатесы, - рассказали сотрудники музея.


Для медведей Малыша и Семёнихи подготовка начинается с усиленного питания. Меняется рацион, ведь во время покоя медведи теряют четверть общей массы.

- Мы искренне благодарим наших посетителей, которые привезли в подарок витамины и вкусняшки со своих огородов и садов, так необходимые в этот период для наших животных! – заключили в музее.
медведь этнографический музей

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