В школах Бурятии выявляют превышение нагрузки на учеников

- К сожалению, в некоторых образовательных учреждениях нашей республики установлены нарушения по превышению допустимых норм максимальной недельной учебной нагрузки, отмечается сокращение продолжительности перемен, занятия второй смены заканчиваются позднее 19 часов, - сообщил Ханхареев.







<br />

7 октября состоялось семинар-совещание с директорами детских общеобразовательных организаций Бурятии. В своём выступлении руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев затронул темы профилактики и ситуации с заболеваемостью COVID-19, гриппа и ОРВИ среди школьников, распределения учебной нагрузки и пр.- В первую очередь, сотрудники детских общеобразовательных организаций должны быть провакцинированы как от COVID-19, так и от гриппа, - напомнил Сергей Ханхареев.Он сообщил и о нарушениях, которые санитарные врачи выявляют в школах.Он отметил необходимость составления расписания уроков согласно СанПиН. Также главный санврач обратил внимание на качественное проведение ежедневных «утренних фильтров», закрепление отдельного кабинета за каждым классом и усиление контроля за соблюдением всех профилактических мер.Сохраняется и запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях.Помимо этого, руководитель управления Роспотребнадзора напомнил о требованиях к организации образовательного процесса, в числе которых и вес ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями. Так, для учащихся 1-2-х классов вес комплекта должен составлять не более 1,5 кг, 3-4-х классов – 2 кг, 5-6-х классов - 2,5 кг, 7-8-х классов – 3,5 кг, и для 9-11-х классов – 4 кг.