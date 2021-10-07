В Улан-Удэ на берег реки вывалили тротуарную плитку













Установлено, что рабочие сперва вывозили плитку на территорию своей базы. Там нашли несколько куч с аналогичным мусором. Однако последнюю партию, предположительно, выбросили на набережную.





















- Произведено административное расследование по факту складирования тротуарной плитки с проспекта Победы на берегу Селенги. В ходе расследования установлено ответственное лицо, которое не отрицает факта того, что он совершил правонарушение. Сегодня они обещали убрать тротуарную плитку с берега. Ответственное лицо является субподрядчиком генерального подрядчика ТГК-14. В отношении данного лица будет составлен административный протокол, - прокомментировал ситуацию главный специалист управления административного контроля Алексей Осенков.



За складирование строительного мусора на территории городского округа нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.

































обнаружили на базе

плитку с берега реки уже вывозят

В Улан-Удэ на берег реки Селенга выбросили большое количество сломанной тротуарной плитки. Неприятную находку обнаружил в субботу, 2 октября, местный житель, он рассказал об этом в паблике «Аноним 03».- Городской пляж напротив стадиона. Чьё это? Узнаете плитку? Свалка в центре города! – высказался возмущённый очевидец.В комментариях некоторые подписчики предположили, что это плитка с площади Революции, где этим летом была большая реконструкция. Другие же отшутились, что таким образом производится «укрепление береговой линии».Сегодня, 7 октября, в пресс-службе комитета городского хозяйства дали пояснения по поводу инцидента. Как оказалось, на берег реки выбросили плитку с проспекта Победы. Совпали три вида плиток, кроме того, в несанкционированной свалке нашли остатки плитки с зелёной стрелкой пешеходного маршрута.Выгрузил отработанную плитку в неположенном месте субподрядчик генерального подрядчика ТГК-14, сообщили в комитете городского хозяйства.