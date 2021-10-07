В Улан-Удэ на берег реки вывалили тротуарную плитку

В Улан-Удэ на берег реки Селенга выбросили большое количество сломанной тротуарной плитки. Неприятную находку обнаружил в субботу, 2 октября, местный житель, он рассказал об этом в паблике «Аноним 03».
- Городской пляж напротив стадиона. Чьё это? Узнаете плитку? Свалка в центре города! – высказался возмущённый очевидец.
В комментариях некоторые подписчики предположили, что это плитка с площади Революции, где этим летом была большая реконструкция. Другие же отшутились, что таким образом производится «укрепление береговой линии».
Сегодня, 7 октября, в пресс-службе комитета городского хозяйства дали пояснения по поводу инцидента. Как оказалось, на берег реки выбросили плитку с проспекта Победы. Совпали три вида плиток, кроме того, в несанкционированной свалке нашли остатки плитки с зелёной стрелкой пешеходного маршрута.
Выгрузил отработанную плитку в неположенном месте субподрядчик генерального подрядчика ТГК-14, сообщили в комитете городского хозяйства.
Установлено, что рабочие сперва вывозили плитку на территорию своей базы. Там нашли несколько куч с аналогичным мусором. Однако последнюю партию, предположительно, выбросили на набережную.
- Произведено административное расследование по факту складирования тротуарной плитки с проспекта Победы на берегу Селенги. В ходе расследования установлено ответственное лицо, которое не отрицает факта того, что он совершил правонарушение. Сегодня они обещали убрать тротуарную плитку с берега. Ответственное лицо является субподрядчиком генерального подрядчика ТГК-14. В отношении данного лица будет составлен административный протокол, - прокомментировал ситуацию главный специалист управления административного контроля Алексей Осенков.
За складирование строительного мусора на территории городского округа нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
За складирование строительного мусора на территории городского округа нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
обнаружили на базе
плитку с берега реки уже вывозят