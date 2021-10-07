В Бурятии село обзавелось флагом с буддийским храмом

Герб и флаг сельского поселения «Арзгун» зарегистрировал Геральдический совет при президенте РФ.





В сельском поселении «Арзгун» Курумканского района Бурятии появились свой герб и флаг. Об этом сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».- Герб языком аллегорий символизирует исторические, природные, хозяйственные и прочие особенности муниципального образования. Гора со снежной вершиной символизирует расположение территории в Баргузинской долине промеж двух горных гряд. Снежная вершина – символ суровых климатических условий. Зелёный цвет горы символизирует природные ресурсы. Угнасайский дуган – является символом высокого нравственного и духовного развития местных жителей и того, что они бережно хранят традиции своих предков, - говорится здесь.Сэргэ (коновязь – в переводе с бур. яз.) в гербе является символом аграрной хозяйственной специализации в животноводстве и коневодстве. Соёмбо символизирует в гербе принадлежность территории к Республике Бурятия.