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В Бурятии село обзавелось флагом с буддийским храмом

В Бурятии село обзавелось флагом с буддийским храмом
Общество,  Фото:"Курумкан-инфо"
Герб и флаг зарегистрированы Геральдическим советом при президенте России

В сельском поселении «Арзгун» Курумканского района Бурятии появились свой герб и флаг. Об этом сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».

Герб и флаг сельского поселения «Арзгун» зарегистрировал Геральдический совет при президенте РФ.


- Герб языком аллегорий символизирует исторические, природные, хозяйственные и прочие особенности муниципального образования. Гора со снежной вершиной символизирует расположение территории в Баргузинской долине промеж двух горных гряд. Снежная вершина – символ суровых климатических условий. Зелёный цвет горы символизирует природные ресурсы. Угнасайский дуган – является символом высокого нравственного и духовного развития местных жителей и того, что они бережно хранят традиции своих предков, - говорится здесь.

Сэргэ (коновязь – в переводе с бур. яз.) в гербе является символом аграрной хозяйственной специализации в животноводстве и коневодстве. Соёмбо символизирует в гербе принадлежность территории к Республике Бурятия.
сельские поселения флаг герб

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