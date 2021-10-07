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В Улан-Удэ будут судить сбытчиков поддельных денег

В Улан-Удэ будут судить сбытчиков поддельных денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Фальшивыми пятитысячными купюрами рассчитывались в магазинах

Трое жителей Бурятии обвиняются по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, расплачивались в магазинах Улан-Удэ поддельными купюрами достоинством пять тысяч рублей. Эти купюры они привезли из другого региона.

Им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
суд приговор прокуратура

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