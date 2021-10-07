Фальшивыми пятитысячными купюрами рассчитывались в магазинах
Трое жителей Бурятии обвиняются по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».
По версии следствия, в 2020 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, расплачивались в магазинах Улан-Удэ поддельными купюрами достоинством пять тысяч рублей. Эти купюры они привезли из другого региона.
Им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ будут судить сбытчиков поддельных денег
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