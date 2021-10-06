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Страстная и прекрасная – на сцене Оперного в Улан-Удэ воцарится «Кармен»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Быть Карменситой либо дано, либо нет», - рассказывает звезда оперной сцены Ольга Жигмитова

«Она приближается, изящная, томная, кокетливая... В её безмятежности есть что-то африканское... её страсть коротка, неожиданна, лихорадочна... Это любовь — fatum, рок, бесстыдная, невинная, жестокая…», - так описывал свои впечатления от оперы Жоржа Бизе известный философ Фридрих Ницше в 1888 году в первых главах книги «Случай Вагнера», после того как раз двадцать прослушал «Кармен», впервые — в 1881 году в Генуе…

И вот уже почти полтора столетия опера «Кармен» – кульминация всего творчества французского композитора Жоржа Бизе и одна из самых лучших опер в мире – собирает аншлаги на ведущих мировых сценах. После долгого перерыва страстные мелодии вновь вернулись к бурятскому зрителю – 8 октября на сцене Театра оперы и балета в Улан-Удэ состоится премьера бессмертной постановки, полной страсти и любви.

«Кармен» была последней оперой, написанной Бизе: премьера состоялась 3 марта 1875 года, за три месяца до смерти композитора. Даже считается, что преждевременный уход композитора был ускорен невероятным скандалом вокруг оперы: зрители считали сюжет неприличным, а музыку слишком сложной и подражательной.

Но музыка, полная жизни и света, на всём протяжении своего существования не утратила присущей ей яркости и свободолюбия человеческой личности. Сила оптимизма «Кармен» — в неразрывной внутренней связи героев и народа.

Сюжетом оперы Жоржа Бизе послужила одноимённая новелла французского писателя Проспера Мериме. Вместе с либреттистами Мельяком и Галеви Бизе создал сценическое произведение, наполненное яркими и живыми образами. А главная героиня Кармен на века стала воплощением женской красоты и обаяния.

В Бурятии оперу впервые оценили в 1949 году в постановке Гомбо Цыдынжапова. С тех пор «Кармен» не раз ставилась на сцене Оперного театра. Среди именитых исполнителей заглавных партий – народный артист СССР Дугаржап Дашиев, блиставший в партии Хозе вместе с заслуженной артисткой России, лауреатом Всесоюзного конкурса имени М. Глинки Ольгой Аюровой в партии Кармен не один сезон.

В грядущей премьере роль Кармен исполнит неподражаемая звезда оперной сцены, народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова.

– Партия Кармен – яркая, сложнейшая, требующая высочайшего актёрского мастерства. Роль большая, и исполнителю нужны силы – и физические, и моральные. Необходимы также искусное вокальное мастерство и немалые знания – французский язык, умение воплотить сложнейшие речитативы. Партия очень характерная, излучает неподдельные чувства страсти, любви – и быть Карменситой не просто: это либо дано, либо нет, - отмечает Ольга Жигмитова. – Притом актриса или певица, исполняя ту или иную партию, должна проникаться судьбой своей героини: играть нужно по-настоящему, полностью проживая роль, понимая её смысл, чтобы не разочаровать зрителя и донести до каждого сердца замысел автора.

В премьерной постановке роль Хозе исполнит Михаил Пирогов, Микаэлу – Билигма Ринчинова, а также выступят Доржо Шагдуров, Чингис Иванов и Елена Мохосова. Как отмечают артисты, репертуар текущего 82-го сезона театра невероятно интересен – и насыщен: премьерные показы радуют истинных театралов неделя за неделей, и времени на подготовку очень мало.

В предвкушении премьеры артисты пребывают в творческом вдохновении и волнении, потому что спектакля давно не было в репертуаре нашего театра.

– В этот раз нам всем невероятно повезло: оперой «Кармен» дирижирует сам маэстро Владимир Рылов, и вся театральная труппа, культурная общественность испытывают невероятное чувство счастья – удовольствие от репетиций, которое дарует нам маэстро своей энергией, - делится восторгом Ольга Жигмитова. – Сегодня в театр пришла энергия настоящего мастера! И очень радостно видеть репетиции, когда перед артистами ставятся интереснейшие задачи, которые вдохновляют всех нас. Это и есть стремление к искусству, творчеству. Мы все стараемся ради нашего зрителя, чтобы в день спектакля 8 октября был настоящий праздник!


Возрастное ограничение 16+ 
оперное искусство театр оперы и балета

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