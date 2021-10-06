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Улан-удэнцы увидели личные вещи Юрия Гагарина

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ открылась выставка Русского географического общества. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Сегодня, 6 октября, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая Рускому географическому обществу. Мероприятие проходит ри поддержке минобороны России.

- Вдвойне отрадно открывать данную выставку, первой на Дальнем Востоке, в нашем с вами родном городе. Именно здесь в Бурятии начались походы и экспедиции таких знаменитых исследователей, как Пржевальский, Потанин, Обручев и многих других. С Русским географическим обществом всегда очень тесно сотрудничали вооружённые силы, куда входили великие военнослужащие. В рамках проведения выставки, посетители смогут ознакомится с историей возникновения как Русского географического общества, так и с их знаменитыми исследователями, их открытиями, событиями, ставшими яркими вехами науки и истории, - отметил на открытии генерал-майор Пётр Болгарёв.

Помимо найденных артефактов, организаторы представили личные вещи Юрия Гагарина, семейные фото советских военачальников, портреты основателей и выдающихся исследователей Русского географического общества и многие другие интересные экспонаты.

Ко всему прочему, на площадке выставки доступны материалы Бурятского отделения Русского географического общества, экспонаты поискового отряда «Рысь» - «Без срока давности».

Вход на выставку Русского географического общества свободный, с соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Возрастное ограничение 0+.
выставка РГО

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