Обладатель бронзовой медали чемпионата мира рассказал о давлении, которое чувствовал
Как сообщал «Байкал-Daily», в норвежском городе Осло на чемпионате мира по борьбе бурятский борец Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль в утешительных схватках. В финал спортсмену не дал пробиться представитель Киргизии Эрназар Акматалиев. Полуфинальная схватка окончилась со счётом 5:9.
В интервью спортивному журналисту Вячеславу Абдусаламову Евгений Жербаев рассказал о причинах поражения в 1/2 финала.
- Если честно, ответственность сильно давила. У нас с 1989 года, после Бориса Будаева, на чемпионатах мира [золотых] медалей не было. Такая ответственность была, все говорили: «Надо». Каждый, кому не лень, в Instagram писал: «Надо выиграть», - рассказывает борец.
Из-за давления со стороны болельщиков Евгений Жербаев за две недели до начала соревнований удалил приложения с соцсетями со своего телефона, чтобы абстрагироваться ото всех.
Вторым пунктом причины своего поражения Евгений выделил технику борьбы оппонента Эрназара Акматалиева.
- Мало сейчас таких борцов, кто «бросает», делает разные броски. Их можно по пальцам пересчитать, и за этим парнем я наблюдаю. Он на соревнованиях всегда выполняет какой-то бросок. Я отвык от таких борцов. У нас же, в основном, на проходах борются. Попался на бросок, растерялся немного, - эмоционально рассказывает Жербаев о схватке в 1/2 финала.
По ходу встречи бурятскому борцу всё же удалось нагнать по счёту Акматалиева, но тот начал блокировать все подходы Евгения Жербаева.
- Моя борьба, которая у меня есть, она вообще не шла. Не получалось. Он всё перекрывал, захваты хорошо чувствует, а у меня борьба на захватах. Я на захват иду, и он готовит бросок. Из-за этого мне тяжело было подстроиться, - добавил спортсмен.
Евгений Жербаев рассказал о причинах поражения в 1/2 финала чемпионата мира
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