Получившие штраф жители прилетели из самых разных стран
В Бурятии продолжают штрафовать людей, вернувшихся из-за рубежа и не прошедших обследование на COVID-19. С 27 сентября по 1 октября управление республиканского Роспотребнадзора возбудило 11 административных дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении граждан, прибывших из Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Испании, Кореи, Эстонии и Объединённых Арабских Эмиратов.
По результатам рассмотрения этих дел суды назначили административные штрафы на общую сумму 112,5 рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев вновь напомнил землякам о необходимости соблюдения установленных требований.
- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ №7, граждане, прибывшие из-за рубежа любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Для тех, кто уже прошёл вакцинацию в течение последних 12 месяцев или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, ПЦР-тестирование не требуется. Кроме того, сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке в течение 4-х дней размещаются на едином портале «Госуслуги». Убедительно прошу наших граждан отнестись к этой процедуре со всей серьёзностью! – сказал Сергей Ханхареев.
До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
За невыполнение требований нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей.
Забывчивых туристов в Бурятии оштрафовали на 112 тысяч
Общество, Фото:
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