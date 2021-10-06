Юмористка из Бурятии попала в экстремальное шоу СТС

Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
19 октября на телеэкраны возвращается экстремальное шоу СТС «Полный блэкаут» (16+). В том числе свои силы в темноте попробует 29-летняя актриса, комик, участница Высшей лиги КВН Татьяна Нежельская из села Курумка.
- Я не боюсь темноты, потому что выросла в деревне, где света практически не было. А если серьёзно, мне интересно проверить себя. Раньше я боялась высоты, но после полёта на параплане страх ушёл. Поэтому в шоу пришла с интересом, чего ещё я могу бояться? – рассказала Татьяна Нежельская.
Во втором сезоне шоу «Полный блэкаут» ведущий Сергей Светлаков продолжает будоражить воображение звёздных участников, попавших в кромешную тьму. В этот раз актёры, блогеры, музыканты и телеведущие проходили испытания парами. Компанию Татьяне составила актриса Наталья Паршенкова, с которой Нежельская дружит больше семи лет: девушки вместе играли в КВН.
Змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки, игуаны и многие другие животные и насекомые напугают героев во втором сезоне. Кроме представителей фауны, в проекте появятся русалка, клоун и даже сам Светлаков, которого участники попытаются нащупать в темноте.
В каждом выпуске шоу пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате, не зная, что их там ждёт. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.
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