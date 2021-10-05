В Бурятии сильный снегопад накрыл Мамай

Такое количество осадков обычно выпадает только в начале декабря
На горе в местности Мамай в Бурятии выпало небывалое для начала октября количество снега. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии Сергей Климов.
На днях за 40 часов выпало 65 см осадков. Снегопад прекратился только накануне утром.
- Всё когда-нибудь да кончается... закончился и этот, первый большой АДский снегопад в этом сезоне... +65 за 40 часов - это нормально для второй половине ноября и для начала декабря на Мамае, но ни как в начале октября. Старожилы за двадцать лет наблюдений такое помнят только раз за это время... хотя, скажете, что они могут помнить... но у меня все ходы записаны, - отшутился Сергей Климов.
Сейчас, после осеннего снегопада, на Мамае ясное небо, +10 градусов тепла и капель.
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