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В Бурятии сильный снегопад накрыл Мамай

В Бурятии сильный снегопад накрыл Мамай
Общество,  Фото:Сергей Климов
Такое количество осадков обычно выпадает только в начале декабря

На горе в местности Мамай в Бурятии выпало небывалое для начала октября количество снега. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии Сергей Климов.


На днях за 40 часов выпало 65 см осадков. Снегопад прекратился только накануне утром.

- Всё когда-нибудь да кончается... закончился и этот, первый большой АДский снегопад в этом сезоне... +65 за 40 часов - это нормально для второй половине ноября и для начала декабря на Мамае, но ни как в начале октября. Старожилы за двадцать лет наблюдений такое помнят только раз за это время... хотя, скажете, что они могут помнить... но у меня все ходы записаны, - отшутился Сергей Климов.

Сейчас, после осеннего снегопада, на Мамае ясное небо, +10 градусов тепла и капель.




Снегопад

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