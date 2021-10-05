В Бурятии сильный снегопад накрыл Мамай

На горе в местности Мамай в Бурятии выпало небывалое для начала октября количество снега. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии Сергей Климов.





Сейчас, после осеннего снегопада, на Мамае ясное небо, +10 градусов тепла и капель.









На днях за 40 часов выпало 65 см осадков. Снегопад прекратился только накануне утром.- Всё когда-нибудь да кончается... закончился и этот, первый большой АДский снегопад в этом сезоне... +65 за 40 часов - это нормально для второй половине ноября и для начала декабря на Мамае, но ни как в начале октября. Старожилы за двадцать лет наблюдений такое помнят только раз за это время... хотя, скажете, что они могут помнить... но у меня все ходы записаны, - отшутился Сергей Климов.