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В Улан-Удэ «плодильщица» котят обхамила волонтёров и требовала денег

В Улан-Удэ «плодильщица» котят обхамила волонтёров и требовала денег
Общество,  Фото:"Право на жизнь"
Пенсионерка, подкинувшая больных котят к клинике, ополчилась на волонтёров

Активисты волонтёрского движения «Право на жизнь» рассказали очередную историю бездушного отношения жительницы Улан-Удэ к животным. Пенсионерка подкинула котят от своей домашней кошки к дверям клиники. А затем, матом оскорбляя волонтёров, требовала, чтобы они оплатили операцию по стерилизации её животного.

- 1 октября в клинику подкинули котят, больных, один из них умер... Лёша, наш врач, своими силами, в своё рабочее время занимался этими крохами. А 30 сентября она звонила с вопросом - куда деть котят. Просила забрать у неё котят. А нам забирать домашних котят просто некуда. Затем просит стерилизовать её домашнюю кошку. Ну как просит. Требует, - рассказывают волонтёры.

Женщине пояснили, что нужно звонить в любую ветклинику, узнавать цену и стерилизовать свою кошку. Отказ дать денег горожанку не устроил.

- Ответ был предсказуем: 1700 рублей - жутко дорого, и у неё нет таких денег. Почитайте переписку! Её кошке девять лет, и рожает она по два раза в год! Это сколько же котят принесла её кошка, и куда они делись потом?! Сколько оказалось на улице, сколько, если выжили, ещё начали плодиться на радость смерти. Я сказала, что есть льготная стерилизация по 300 рублей, но надо записаться в очередь. Её ответ просто убил! Не хочет она ждать никакой очереди! Да как так-то? Почти бесплатная стерилизация, и вот такое отношение, - возмущаются активисты.

В переписке, где женщина оскорбляет волонтёров, есть признание – это она подкинула к клинике больных котят. Никаких сожалений по этому поводу у улан-удэнки нет.

- Недрогнувшей рукой избавилась от маленьких живых комочков. Как она спит-то сейчас? Как спит в течение этих девяти лет, а, может, и больше, - делятся эмоциями волонтёров.

В доказательство своих слов опубликована та самая переписка с женщиной.




Волонтёры рассказывают, что намерены написать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы часто бросают недавно родившихся щенков, котят в малолюдных местах в мешках, коробках, обрекая их на мучительную смерть. Так, в сентябре 2021 года в лесу обнаружили семь щенков – пять кобелей и двух сук. Неизвестный положил их в мешок и завязал. Спасли щенков волонтёры.
волонтеры домашние животные

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