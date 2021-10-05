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В Бурятии появятся два Дня отца

В Бурятии появятся два Дня отца
Общество,  Фото:pexels.com
День отца появился в Бурятии раньше, чем на федеральном уровне

В России появится новый праздник – День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление, подписанное 4 октября президентом страны Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении главы государства уточняется, что данный указ вступает в законную силу со дня его подписания.

В Бурятии же День отца ввели ещё 2018 году. Инициатива исходила от главы республики Алексея Цыденова.

- В республике День отца отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году он приходится на 31 октября 2021 года. Начиная с 2019 года, ведомство совместно с консультативным советом отцов при главе Бурятии проводят республиканский конкурс «Папа года», приуроченный к этой дате. В этом году он проводится в третий раз. Цель конкурса – показать высокую значимость отца в семье и его роль в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского воспитания, - напомнили в минсоцзащиты Бурятии.

Сейчас в республике проводится районный этап конкурса. Его итоги подведут уже 8 октября, далее финалисты поборются за звание лучшего папы на республиканском этапе, который пройдёт в период с 18 по 29 октября. Награждение победителей состоится 29 октября.
день отца Праздники

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