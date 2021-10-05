День отца появился в Бурятии раньше, чем на федеральном уровне
В России появится новый праздник – День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление, подписанное 4 октября президентом страны Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении главы государства уточняется, что данный указ вступает в законную силу со дня его подписания.
В Бурятии же День отца ввели ещё 2018 году. Инициатива исходила от главы республики Алексея Цыденова.
- В республике День отца отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году он приходится на 31 октября 2021 года. Начиная с 2019 года, ведомство совместно с консультативным советом отцов при главе Бурятии проводят республиканский конкурс «Папа года», приуроченный к этой дате. В этом году он проводится в третий раз. Цель конкурса – показать высокую значимость отца в семье и его роль в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского воспитания, - напомнили в минсоцзащиты Бурятии.
Сейчас в республике проводится районный этап конкурса. Его итоги подведут уже 8 октября, далее финалисты поборются за звание лучшего папы на республиканском этапе, который пройдёт в период с 18 по 29 октября. Награждение победителей состоится 29 октября.
В Бурятии появятся два Дня отца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Больше похоже на ложе гастарбайтеров», - пользователи Сети не верят своим глазам
Пенсионерка, подкинувшая больных котят к клинике, ополчилась на волонтёров
День отца появился в Бурятии раньше, чем на федеральном уровне
Косолапый прошёлся по свежевыпавшему снегу
Доля молодых специалистов среди учителей оказалась менее 10%
У пациента возникли проблемы с сердцем
Работа велась под палящим солнцем
Непогода ожидается на этой неделе
«Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб», - иронизирует Наталья Семёнова
Температурный фон продолжит перестраиваться на зимний режим
Лисёнок подошёл к лесникам совсем близко
Первый современный пансионат для престарелых строят в Светлом
День учителя отмечают в России 5 октября
Чингис Ли, которого пригласила лично Анита Цой, сидел на концерте в окружении российских звёзд
Подразделения ПВО уничтожили летательные аппараты «противника» и его наземную технику. ВИДЕО