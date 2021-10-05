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Участницу «похорон» в центре Улан-Удэ оштрафовали

Участницу «похорон» в центре Улан-Удэ оштрафовали
Общество, 
«Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб», - иронизирует Наталья Семёнова

Лидера Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталью Семёнову (солистку панк-рок-группы «Аборт мозга») оштрафовали за перфоманс с «похоронами» выборов.

«Похороны» устроили в конце сентября на площади Советов в Улан-Удэ. Главными участниками «панихиды» стали Наталья Семёнова и общественник, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.

Они принесли импровизированный гроб, который подписали «Выборы». Наталья Семёнова с надрывом в голосе произносила слова скорби, изображая убитую горем женщину. Алексей, в свою очередь, успокаивал её. После акции гроб унесли с площади на плечах.

Наталья Семёнова позже сообщила в социальной сети, что произошедшее – это репетиция клипа.

Однако вскоре к участникам мероприятия пришла полиция и вручила уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Произошедшее квалифицировали по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Наталью Семёнову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.

- Похороны ныне дорогие, но мне повезло, так как придётся заплатить в доход государства 20 000 рублей. Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб, но не более. Именно в такую сумму обошёлся нам перформанс с похоронами выборов. Я думаю, не стоит публично изливать юридические тонкости квалификации этого деяния: всякие нестыковки, процессуальные нарушения и так далее, потому что существует некая этика, не позволяющая мне лично так поступать. А посему, скажу только то, что я не признаю свою вину, и тому есть объективные причины, одна из которых стремительное изменение политического режима РФ в сторону, далёкую от демократии, - написала в Instagram лидер Бурятского отделения партии «Яблоко».


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