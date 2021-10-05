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В Улан-Удэ экс-бухгалтер ВСГИК пыталась обжаловать приговор суда

В Улан-Удэ экс-бухгалтер ВСГИК пыталась обжаловать приговор суда
Общество,  Фото:pexels.com
Женщина похитила более 13 млн рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне была осуждена бывший бухгалтер Восточно-Сибирского государственного института культуры Улан-Удэ. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

С 2015 по 2019 годы бухгалтер завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах она перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей. На преступление она пошла в том числе из-за своих неоплаченных долгов. 

Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу.

Верховный суд Бурятии приговор оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
суд прокуратура приговор

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