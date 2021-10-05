Женщина похитила более 13 млн рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне была осуждена бывший бухгалтер Восточно-Сибирского государственного института культуры Улан-Удэ. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
С 2015 по 2019 годы бухгалтер завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах она перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей. На преступление она пошла в том числе из-за своих неоплаченных долгов.
Рассмотрев уголовное дело, суд первой инстанции приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу.
Верховный суд Бурятии приговор оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ экс-бухгалтер ВСГИК пыталась обжаловать приговор суда
Общество, Фото:
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