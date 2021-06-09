В Улан-Удэ отправили в колонию экс-бухгалтера ВСГИК

Женщина похитила более 13 миллионов рублей
Вчера, 8 июня, Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера вуза. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура Бурятии.
Источник «Байкал-Daily», в свою очередь, уточнил, что речь идёт о Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
С 2015 по 2019 годы бухгалтер завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах она перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей. На преступление она пошла в том числе из-за своих неоплаченных долгов.
Суд назначил ей наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы. Сидеть женщина будет в колонии общего режима.
Также суд удовлетворил исковое заявление представителя потерпевшего о возмещении ущерба.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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