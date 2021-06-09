 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Улан-Удэ отправили в колонию экс-бухгалтера ВСГИК

В Улан-Удэ отправили в колонию экс-бухгалтера ВСГИК
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина похитила более 13 миллионов рублей

Вчера, 8 июня, Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера вуза. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура Бурятии.

Источник «Байкал-Daily», в свою очередь, уточнил, что речь идёт о Восточно-Сибирском государственном институте культуры.

С 2015 по 2019 годы бухгалтер завышала размер заработной платы сотрудников института. Разницу в выплатах она перечисляла на собственные счета и счета третьих лиц. Таким способом женщина похитила 13,4 млн рублей. На преступление она пошла в том числе из-за своих неоплаченных долгов.

Суд назначил ей наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы. Сидеть женщина будет в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил исковое заявление представителя потерпевшего о возмещении ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.
мошенничество ВСГИК
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и легковушка
В центре Улан-Удэ столкнулись трамвай и легковушка
Происшествия, 09.06.2021
Автомобилист не предоставил преимущество трамваю  
В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты
В Забайкалье из-за подъёма воды обрушились мосты
Происшествия, 09.06.2021
Из-за обрушения перекрыто движение на региональной дороге Малоархангельск – Урлук
Лжезампред правительства Бурятии вымогает у бизнеса деньги
Лжезампред правительства Бурятии вымогает у бизнеса деньги
Происшествия, 09.06.2021
Неизвестные мошенники прячутся под маской членов правительства Бурятии
В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах
В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах
Происшествия, 09.06.2021
Происшествие случилось на угольном разрезе
В Улан-Удэ накажут таксиста и пассажиров без масок
В Улан-Удэ накажут таксиста и пассажиров без масок
Происшествия, 09.06.2021
Продолжаются проверки масочного режима в общественном транспорте
В Улан-Удэ именинник ограбил случайного собутыльника
В Улан-Удэ именинник ограбил случайного собутыльника
Происшествия, 09.06.2021
Мужчина попросил позвонить и ушёл с телефоном
В Бурятии появилось видео из подтопленной Бичуры
В Бурятии появилось видео из подтопленной Бичуры
Происшествия, 09.06.2021
Река вышла из берегов из-за выпадения месячной нормы осадков за два дня
В Забайкалье отправили за решётку экс-главврача больницы
В Забайкалье отправили за решётку экс-главврача больницы
Происшествия, 09.06.2021
Главный врач получал взятки от бизнесмена
В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора
В Улан-Удэ сбили и украли опору для светофора
Происшествия, 09.06.2021
Лихачи в Улан-Удэ продолжают сбивать опоры уличного освещения и светофоров
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Мужчина пытался пронести в аэропорт Иркутска кастет
Происшествия, 09.06.2021
Кастет обнаружили при помощи металлодетектора
В Улан-Удэ новорождённых щенков выкинули в завязанном пакете
В Улан-Удэ новорождённых щенков выкинули в завязанном пакете
Происшествия, 09.06.2021
Волонтёры рассказали, что их сердца «обливаются кровью от осознания такой невероятной жестокости людей»
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
В Забайкалье возбудили дело о контрабанде леса на 600 млн
Происшествия, 09.06.2021
По делу проходят два подозреваемых, один из них гражданин Китая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^