В Бурятии прооперировали семимесячную малышку с пороком сердца

Операция длилась 1,5 часа



Врачи республиканской клинической больницы имени Семашко успешно прооперировали семимесячную малышку с врождённым пороком сердца.



Неутешительный диагноз девочке поставили ещё в роддоме. Все началось с шумов в сердце, которые сопровождались одышкой, отсутствием аппетита, а в последние два месяца девочка не набирала ни в весе, ни в росте. В связи с появлением умеренной сердечной недостаточности и задержкой в весе, несмотря на грудной возраст, врачи приняли решение оперировать ребёнка до года. Маме предложили Новосибирский федеральный центр, но, учитывая нестабильную эпидобстановку, длительную дорогу, появились опасения.



- Мы узнали, что в нашей республиканской больнице есть хороший молодой хирург Владимир Николаевич Ильинов. Он принял нас, познакомился и взял на операцию, - рассказала мама ребёнка.



Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно, несмотря на большую патологию. Уже в палате у малышки стал появляться аппетит, нормализовался сон. «Несколько месяцев восстановления - и девочка ничем не будет отличаться от сверстников, никаких ограничений в занятиях спортом, т.е. будет вести абсолютно полноценную жизнь», - пояснили в больнице.



- О маленьких сердцах в республиканской больнице заботится Ольга Володарская - детский кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии с 32-летним стажем. Именно её заботливые руки готовят малышей к операциям. Амбулаторная подготовка - важный период, поскольку малейшая простуда может стать причиной отмены операции, - отмечают в учреждении.



Именно Ольга Владимировна была первым кардиологом, к которой обратилась семья с двухмесячной малышкой.



В отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы оперируют детей с врождёнными пороками сердца пяти нозологий, в том числе дефекты перегородок, открытый артериальный проток, с 1-2 летнего возраста.



После операции дети проводят в отделении семь-девять дней на время восстановительного периода, в ходе которого проводится УЗИ-контроль. Необходимо убедиться, что все хорошо и порок устранён. Но, как говорит Ольга Владимировна, трёхлетки уже на четвёртый день начинают бегать по коридорам, и их не удержать.



- За годы своей работы Ольга Владимировна пролечила тысячи детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе несколько сотен детей с пороками сердца, которые оперировали хирурги РКБ. Детей с врождённым пороком сердца оперируют как полостным методом, так и закрытым способом (транскатетерно) с хорошими результатами, - рассказывают в республиканской больнице.



Вся республика знает Ольгу Владимировну, как отличного и чуткого специалиста. Она всегда на связи для своих нынешних и бывших пациентов, а в выходные обязательно приходит в больницу, чтобы проведать детишек.



- Спасибо Ольге Владимировне, что была с нами от и до. Хорошо, что у нас, никуда ездить не нужно. Дома и стены помогают. Мы даже и не знали, что в РКБ оперируют детей, ещё и так хорошо. Персонал очень хороший. Все очень переживали, как дочка будет ночевать без меня в реанимации, но обошлось, - поблагодарила врачей мама девочки.



Сейчас малышка уже дома.

