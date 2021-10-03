Юнармейцы Бурятии стали лучшими в стране

Всероссийская игра «Победа» проходила в Московской области



Команда юнармейцев из Бурятии заняла первое место на всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в Московской области.



- Нашу республику по традиции представили ученики средней общеобразовательной школы №8 под руководством опытнейшего педагога Татьяны Иннокентьевны Хаптахаевой. Вот уже много лет ребята этой школы поражают всех своим мастерством, талантом, статью и подготовкой. А в этом году школьники по праву заняли первое место в России, оставив позади более 70 регионов страны, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.



Вторыми после команды Бурятии стали юнармейцы Ярославской области, третье место заняли ребята из Пензенской области.

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- Несколько дней ребята проходили различные испытания: квиз «Ратные страницы истории Отечества», конкурс «Статен в строю, силен в бою», военизированную эстафету, соревнование «Огневой рубеж», тактическую игру на местности «Дорога победителей». И везде наша команда проявила себя наилучшим образом. Гордимся! - рассказала заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

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Соревнования проходили в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» в Московской области.



Военно-спортивная игра «Победа», организованная «Юнармией» совместно с минобороны, министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России. На прошедших соревнованиях собрались более 70 сборных, каждая из которых представляла свой регион.



