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Юнармейцы Бурятии стали лучшими в стране

Юнармейцы Бурятии стали лучшими в стране
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийская игра «Победа» проходила в Московской области

Команда юнармейцев из Бурятии заняла первое место на всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в Московской области.

- Нашу республику по традиции представили ученики средней общеобразовательной школы №8 под руководством опытнейшего педагога Татьяны Иннокентьевны Хаптахаевой. Вот уже много лет ребята этой школы поражают всех своим мастерством, талантом, статью и подготовкой. А в этом году школьники по праву заняли первое место в России, оставив позади более 70 регионов страны, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Вторыми после команды Бурятии стали юнармейцы Ярославской области, третье место заняли ребята из Пензенской области.

- Несколько дней ребята проходили различные испытания: квиз «Ратные страницы истории Отечества», конкурс «Статен в строю, силен в бою», военизированную эстафету, соревнование «Огневой рубеж», тактическую игру на местности «Дорога победителей». И везде наша команда проявила себя наилучшим образом. Гордимся! - рассказала заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Соревнования проходили в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» в Московской области.

Военно-спортивная игра «Победа», организованная «Юнармией» совместно с минобороны, министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России. На прошедших соревнованиях собрались более 70 сборных, каждая из которых представляла свой регион.

юнармия

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