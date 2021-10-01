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«Недетским» шоу для школьников займётся прокуратура Бурятии

«Недетским» шоу для школьников займётся прокуратура Бурятии
Общество,  Фото:uu_news
Обращение в прокуратуру направила детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина заинтересовалась нашумевшим «недетским» шоу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в паблике uu_news появилось видео с выступлением артистки перед младшими школьниками в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района. Девушка в полупрозрачном платье, надетом поверх купальника, демонстрировала детям искусство владением ножа, бутылки и бокала. Нож при этом она держала во рту. Родителей смутил и наряд артистки, и сам номер. Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

По словам Натальи Ганькиной, 29 сентября в сельском Доме культуры проходили выступления цирка. На афише мероприятия информационный знак о возрастном ограничении отсутствовал. Однако по закону возрастной ценз необходимо указывать: 0+, 6+, 12+, 18+. Последнее относится к информационной продукции, запрещённой для детей.

- Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции ей присваивается знак информационной продукции! – пояснила Наталья Ганькина.

В случае демонстрации нескольких видов информационной продукции для детей разных возрастных категорий возрастной ценз должен соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной категории. Этот знак должен быть указан на афишах и других объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.

- Для оценки законности действий организаторов мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, направила обращение в прокуратуру Тарбагатайского района, - заключила детский омбудсмен.


прокуратура

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