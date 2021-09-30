В Бурятии разгорается скандал из-за «недетского» шоу для школьников

Артистка выступила со странным номером. Ртом она держала нож. На лезвие она поставила бутылку – то на горлышко, то на дно. Затем она взяла бокал, который также установила на лезвие. Артистка танцевала под музыку, изредка демонстрируя детям ягодицы, которые виднелись через полупрозрачное красное платье.









Родители школьников начальных классов из села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возмущены недавним выступлением для детей, которое устроили в здании клуба. Видео появилось в паблике uu_news.«Вот такое представление приехало к школьникам начальных классов. Родители возмущены этой артисткой», - говорится в описании видео.В комментариях бурно обсуждают опубликованное видео. Мнения подписчиков разделились. Некоторые ничего возмутительного не заметили: «В цирке также одеты. А в начальных классах у детей одни попиты да сиреноголовые в голове», «И что не так, вы в цирк не ходили никогда? Там у трюкачей обоих полов куда откровеннее трико», «В чем проблема то, человек в купальнике», «Вы что в цирке не были никогда? Там у выступающих и пооткровеннее костюмы, девушка в купальнике, всё норм. Или то что бутылка с ножом? Надо проверять программу, тем более для детей», - писали одни.Другие комментирующие потребовали проверять представления перед тем, как показывать их детям.«Представление совсем не по-детски», «Просто надо проверять какую программу везут. Сначала заказывают, потом в шоке. Или заказывали детское шоу с мыльными пузырями, а привезли девушку с бутылкой и ножом? В шоке надо быть от того, кто заказывал представление, а не от человека который просто выполняет работу», «Согласна, немного перебор с костюмом, но в целом хороша», «Перед детьми всё равно и шорты можно было надеть, а бутылка и бокалы с ножом, это к школе вопрос, почему не проверила и допустила», «В мультиках ставят ограничения по возрасту, а тут такое.... Ну, точно это не для детей начальных классов. Они ж домой придут и будут с ножами так же упражняться!», «Она перед детьми выступает! Что за купальник? Вся попа видна!», - возмущаются другие.Видео набирает популярность в Сети. На час ролик просмотрели более 26 тысяч раз.