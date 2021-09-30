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В Бурятии разгорается скандал из-за «недетского» шоу для школьников

В Бурятии разгорается скандал из-за «недетского» шоу для школьников
Общество,  Фото:uu_news
Перед детьми танцевала артистка с откровенном наряде и с ножом во рту

Родители школьников начальных классов из села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возмущены недавним выступлением для детей, которое устроили в здании клуба. Видео появилось в паблике uu_news.

«Вот такое представление приехало к школьникам начальных классов. Родители возмущены этой артисткой», - говорится в описании видео.

Артистка выступила со странным номером. Ртом она держала нож. На лезвие она поставила бутылку – то на горлышко, то на дно. Затем она взяла бокал, который также установила на лезвие. Артистка танцевала под музыку, изредка демонстрируя детям ягодицы, которые виднелись через полупрозрачное красное платье.



В комментариях бурно обсуждают опубликованное видео. Мнения подписчиков разделились. Некоторые ничего возмутительного не заметили: «В цирке также одеты. А в начальных классах у детей одни попиты да сиреноголовые в голове», «И что не так, вы в цирк не ходили никогда? Там у трюкачей обоих полов куда откровеннее трико», «В чем проблема то, человек в купальнике», «Вы что в цирке не были никогда? Там у выступающих и пооткровеннее костюмы, девушка в купальнике, всё норм. Или то что бутылка с ножом? Надо проверять программу, тем более для детей», - писали одни.

Другие комментирующие потребовали проверять представления перед тем, как показывать их детям.

«Представление совсем не по-детски», «Просто надо проверять какую программу везут. Сначала заказывают, потом в шоке. Или заказывали детское шоу с мыльными пузырями, а привезли девушку с бутылкой и ножом? В шоке надо быть от того, кто заказывал представление, а не от человека который просто выполняет работу», «Согласна, немного перебор с костюмом, но в целом хороша», «Перед детьми всё равно и шорты можно было надеть, а бутылка и бокалы с ножом, это к школе вопрос, почему не проверила и допустила», «В мультиках ставят ограничения по возрасту, а тут такое.... Ну, точно это не для детей начальных классов. Они ж домой придут и будут с ножами так же упражняться!», «Она перед детьми выступает! Что за купальник? Вся попа видна!», - возмущаются другие.

Видео набирает популярность в Сети. На час ролик просмотрели более 26 тысяч раз.
школа

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