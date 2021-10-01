Суточный прирост уже почти достиг 100 случаев заражений
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 98 человек.
Суточный прирост, который уже почти приблизился к отметке «100», растёт в последние дни. Так, вчера заболели 98 человек, позавчера было 95 новых заражённых, до этого 92, 89 и 87 и т.д. Для сравнения, три недели назад, суточный прирост был менее 80 человек.
Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время в Бурятии превысило отметку в 59 тысяч и достигло 59 059. Из них 48% (28442) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 50 599 жителей Бурятии. Накануне вылечились 97 пациентов.
Умерли за последние сутки трое больных коронавирусом. Точный возраст умерших в республике сейчас не раскрывается, известно лишь, что двое были старше 65 лет, один – младше этого возраста. С начала пандемии в Бурятии скончался 1851 пациент с COVID-19.
В стационарах республики сегодня получают лечение 525 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных выросло более чем на 20 человек, их количество в последние дни растёт ежедневно.
В отделениях реанимации находится 60 пациентов (на трое больше, чем днём ранее). Больше половины из них (38 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 22 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 652 койки: занято – 525, свободно – 127 коек. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1249 человек (+39 за сутки).
По данным на 1 октября, число контактных лиц – 2995 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 293 164 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии разрешили открыться компьютерным клубам. Это было последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 59 тысяч
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